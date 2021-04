Marokko: hervorming zorgstelsel moet leiden tot minder vertrek zorgtalent

De hervorming van het zorgstelsel in Marokko moet er straks voor zorgen dat minder zorgpersoneel vertrekt voor een baan in de privésector of het buitenland

Dat zei de Marokkaanse Minister voor Volksgezondheid Khalid Ait Taleb.

De kennisvlucht of 'braindrain' in Marokkaanse zorginstellingen is een doorn in het oog van de zorgautoriteiten en heeft vergaande gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land.

Betere lonen, minder werkdruk, professionele erkenning, doorgroeimogelijkheden, beter onderwijs en betere gezondheidszorg. Allemaal redenen voor hoogopgeleid Marokkaanse zorgmedewerkers om een baan in de openbare gezondheidszorg af te wijzen of het vaderland te verlaten in de zoektocht naar een beter leven. Frankrijk is de meest voorkomende eindbestemming.



Ook Israël staat op het punt veel zorgpersoneel weg te kapen uit Marokko. De Israëlische regering probeert met een reeks maatregelen de deuren te openen voor Marokkaanse werknemers, ingegeven door de grote vraag naar Marokkaans zorgpersoneel.

Volgens zorgminister Ait Taleb is het streven om talent te ontwikkelen en aan te trekken één van de fundamenten van het hervormingsproject. Hij wil met het instellen van een nieuw bestuur de wetgevingsmechanismen en het toezicht op het werk van belanghebbenden versterken.



Het hervormingsproject is ook bedoeld om buitenlandse investeringen te versterken en buitenlandse medische vaardigheden en expertise aan te trekken. Ait Taleb wil wetten aanpassen die momenteel als obstakels werken voor de werving van buitenlandse artsen in Marokko. Nieuwe regels moeten leiden tot gelijke kansen en behandeling van Marokkaanse artsen en hun buitenlandse collega's.

Door het moderniseren van de zorginfrastructuur en te zorgen voor hoogwaardige biomedische apparatuur wil hij Marokkaanse medische professionals die in het buitenland verblijven aanmoedigen naar hun land terug te keren en zich permanent te vestigen.



De minister kondigde de aanstaande oprichting aan van een gezondheidsdienst om het menselijk kapitaal van de zorgsector te ontwikkelen en het beheer ervan aan te passen aan de specifieke kenmerken van het beroep in de gezondheidszorg.

Een andere pijler van het project is het creëren van een geïntegreerd informatiesysteem voor het verzamelen, verwerken en exploiteren van alle basisinformatie met betrekking tot het zorgsysteemm, inclusief de privésector, concludeerde Ait Taleb.

© MAROKKO.NL 2021