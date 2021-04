Emiraten dreigen niet-gevaccineerden met beperkingen

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben niet-gevaccineerden gewaarschuwd voor beperkingen van de bewegingsvrijheid

Zorgautoriteiten meldden op Twitter dat de VAE in 24 uur tijd 111.176 vaccins had toegediend, daarmee is het totaal opgelopen tot 9.900.002 inentingen. Tegelijkertijd werd een waarschuwing afgegeven aan mensen die ervoor hebben gekozen zich niet te laten vaccineren.

De Emiraten, met een bevolking van ongeveer 10 miljoen, begonnen in december hun vaccinatiecampagne voor burgers en buitenlandse ingezetenen. Het land heeft één van de hoogste vaccinatiegraad per hoofd van de bevolking ter wereld, na Israël.

Toch blijft het aantal dagelijkse besmettingen hoog. De relatief hoge besmettingsgraad komt hoogstwaarschijnlijk doordat de VAE haar luchthavens weer openstelde voor toerisme.



"Er worden strikte maatregelen overwogen om het verkeer van niet-gevaccineerde personen (...) te beperken, zoals de toegang tot bepaalde plaatsen en de toegang tot bepaalde diensten", werd gemeld op Twitter.

De waarschuwing leidde tot veel kritiek op sociale netwerken. "Vaccinatie is een persoonlijke beslissing en het opleggen ervan berooft mensen van hun rechten", reageerde Sheikha Manal Al-Maktoum, lid van de heersende familie van Dubai, op Twitter.

De Emiraten hebben officieel meer dan 500.000 gevallen van het coronavirus geregistreerd, het grootste aantal onder de monarchieën in de Arabische Golf, waaronder meer dan 1.560 doden.

