Het is heel waarschijnlijk dat de Marokkaanse export van verse groente en fruit aan het Verenigd Koninkrijk (VK) de Spaanse of Nederlandse export zal overtreffen.

Robert Kimbell, de voorzitter van de Britse politieke partij Time, is van mening dat Marokko buurland Spanje voorbijstreeft en de grootste leverancier van verse producten aan het VK kan worden.

Volgens Kimbell is het Verenigd Koninkrijk momenteel verantwoordelijk voor 6% van de wereldwijde export van Marokko. Hij verwacht echter dat het cijfer de komende maanden omhoog schiet.

"De mogelijkheden om dat aandeel exponentieel te vergroten zijn enorm". De geplande bootverbinding tussen het Noord-Marokkaanse Tanger en Poole kan een belangrijke impuls worden voor de uitbreiding van de commerciële relaties tussen het VK en Marokko.



"De aantrekkingskracht van Marokko als bron van olijfolie van hoge kwaliteit, fantastisch vers fruit en eersteklas groenten is ongeëvenaard", onderstreepte hij.

Gegevens van de Britse douane (HMRC) bevestigen Kimbel's verwachting over de potentie van Marokko als handelspartner voor het VK. De invoer van Marokkaanse producten in het VK liep in januari 2021 op tot 30.648 ton, 51 procent meer dan in januari 2020 (20.236 ton).



In een andere Tweet suggereerde Kimbell dat het "slechts een kwestie van tijd is voordat Marokko het beter doet dan zowel Spanje als Nederland" als handelspartner van het VK. De export van verse producten uit Marokko presteerde in januari van dit jaar beter dan die van Nederland.

In januari vorig jaar importeerde het Verenigd Koninkrijk 34.513 ton producten uit Nederland en 20.236 ton uit Marokko, in de eerste maand van dit jaar importeerde het VK 'slechts' 25.495 ton uit Nederland (tegenover 30.648 ton uit Marokko).



Begin april sprak Abdesselam Aboudrar, de ambassadeur van Marokko in het VK, zijn tevredenheid uit over de groeiende samenwerking tussen Londen en Rabat, met name over de aanstaande scheepvaartroute Tanger-Poole.

Europese Unie

Ook de Europese Unie importeert steeds meer groente en fruit uit Marokko. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus presteerde de Marokkaanse agro, food en tuinbouw sector bijzonder goed.

In het jaar 2020 werd vanuit Marokko wederom méér landbouwproducten geëxporteerd naar de EU, het jaar registreerde een stijging van 9 procent.

