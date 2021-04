Franse premier noemt aanval bij politiebureau terrorisme

De Franse premier Jean Castex zegt dat de steekpartij bij een politiebureau in Rambouillet een terroristische aanslag was.

Een 49-jarige politiemedewerkster kwam om het leven nadat een man uit Tunesië haar twee keer in de keel had gestoken.

De dader werd direct na de aanval doodgeschoten door agenten. "De regio rond Parijs is wederom het slachtoffer van een terroristische aanslag", aldus Castex in een verklaring. Bronnen rond het onderzoek hebben tegen persbureau AFP gezegd dat de dader "Allahu akbar" zou hebben geroepen. Dat betekent God is de grootste. De aanklager zei ook al dat de dader mogelijk jihadistische leuzen heeft geroepen tijdens de aanval, wat eerder nog werd ontkend.

President Emmanuel Macron twitterde na de aanslag dat Frankrijk "nooit zal opgeven in de strijd tegen islamitisch terrorisme".



De antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident. Castex twitterde eerder al dat hij meeleeft met de naasten van de vrouw. "Onze republiek is vandaag een heldin verloren door een barbaarse daad."

De premier bezocht ook het politiebureau in Rambouillet, net buiten Parijs.

