Polisario: 'Ghali in ziekenhuis wegens coronabesmetting'

De leider van het Polisario-Front, Brahim Ghali, is in het ziekenhuis om behandeling te ontvangen tegen het coronavirus.

Dat meldt een woordvoerder van Polisario donderdagavond. "De president van de SADR en de leider van het front is sinds enkele dagen onder medisch toezicht na het contracteren van Covid", aldus een persbericht van het voorzitterschap.

Volgens het persbericht maakt de 73-jarige 'president' het goed en is hij aan het herstellen. De verklaring laat verder niet weten waar Ghali behandeling ontvangt.

De verklaring werd gepubliceerd naar aanleiding van een artikel in het Franse weekblad Jeune Afrique waarin werd gemeld dat de Ghali aan kanker lijdt en op 21 april met spoed in een ziekenhuis in Spanje werd opgenomen.



Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen om behandeld te worden tegen kanker maar werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten, meldde het tijdschrift.

Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis. Het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdag weten dat Ghali om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje werd overgebracht om medische behandeling te krijgen, zonder verdere verduidelijking.



Volgens Jeune Afrique vergezelde een team van Algerijnse artsen de Sahrawi-leider naar Zaragoza, aan boord van een medisch vliegtuig gecharterd door het Algerijnse presidentschap.

Een andere (militaire) leider van Polisario, Dah El Bendir, werd eerder deze maand gedood door een Marokkaanse drone-aanval. Volgens onofficiële berichten van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) was Ghali op dat moment ook aanwezig maar "overleefde" hij de Marokkaanse precisieaanval.

