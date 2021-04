McDonald's Marokko hervat liefdadigheidsactie tijdens vastenmaand

McDonald's Marokko is wederom gestart met het uitdelen van gratis maaltijden aan behoeftigen om de gevolgen van coronacrisis te verzachten.

Voor de tweede opeenvolgende jaar worden onder de hashtag #Mta7dine maaltijden verstrekt in 19 McDonald's restaurants in Marokko.

McDonald's startte in april 2020 voor het eerste met de solidariteitscampagne waarbij dagelijks 10.000 maaltijden werden uitgedeeld. In twee weken tijd werden bijna 130.000 maaltijden uitgedeeld in deelnemende steden.

Het restaurant zal dit jaar tijdens de Ramadan elke vrijdag maaltijden verstrekken via 19 restaurants. De fastfoodketen focust zich dit jaar echter voornamelijk op stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.

