Mensenrechtenorganisatie roept Spanje op tot arrestatie Polisario-leider Ghali

De Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Verdediging van de Openbare Vrijheid (IOHRDPF) heeft Spanje verzocht de leider van het Polisario-Front, Brahim Ghali, te arresteren.

Bovendien hebben advocaten van de slachtoffers van Ghali een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbanken voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Ghali wordt gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara.

De Polisario-president vertrok woensdag vanuit het Algerijnse Tindouf naar een ziekenhuis in het Noord-Spaanse Logroño, 140 kilometer ten zuiden van Bilbao. Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor medische hulp maar werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten, meldde het tijdschrift Jeune Afrique.

Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis, weliswaar onder een andere identiteit.



Eerst was niet helemaal duidelijk waarom de separatistenleider medische hulp nodig had. Aanvankelijk werd aangenomen dat de ziekenhuisopname te maken had met de darmkanker waar Ghali al geruime tijd mee kampt. In een verklaring liet Polisario echter weten dat Ghali wordt behandeld tegen het coronavirus.

Eerder gingen geruchten rond dat Ghali gewond zou zijn geraakt tijdens de Marokkaanse droneaanval waarbij begin april twee hoge militaire leiders om het leven kwamen. Ghali zou ter plekke zijn geweest en ternauwernood zijn ontsnapt.



De Algerijnse nieuwsdienst Algerie Part Plus meldt dat Algiers het medische bezoek aan Spanje heeft georkestreerd en ongeveer € 5.000 per dag zal betalen voor de medische zorg van Ghali, bovenop de ruim € 40.000 aan transportkosten.

Aanhoudingsbevel

Ghali wordt in Spanje gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder genocide, marteling, gedwongen verdwijningen, illegale detentie en ernstige schendingen van de mensenrechten in de kampen van Tindouf.



De misdaden strekten zich uit van 1976 tot 1989 nadat verschillende Sahrawi-slachtoffers hem beschuldigden van marteling en onwettige opsluiting. Getuigen, onder wie El Kabch Mohamed Nafee, El Kharchi Lahbib en Chouiaar Mohamed Mouloud verschenen in maart 2014 voor het Spaanse Nationale Gerechtshof om te getuigen over de martelingen die in de Errachid-gevangenis plaatsvonden.

Rechter Pablo Ruiz van het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Brahim Ghali in 2008 en 2016 voor de rechtbank gedaagd, de Polisario-voorman kwam echter niet opdagen.



Ooit beschouwd als één van de meest gezochte mannen van Spanje, was het Spaanse ziekenhuis zich niet bewust van de ware identiteit van Ghali toen hij binnenkwam onder het Algerijnse pseudoniem 'Mohamed Ben Battouche'.

Het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdag weten dat Ghali om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje werd overgebracht om medische behandeling te krijgen, zonder verdere verduidelijking.

De Spaanse autoriteiten moeten nog reageren op het verzoek van IOHRDPF. Waarnemers verwachten echter dat Ghali na ontslag uit het ziekenhuis zal terugkeren naar Algerije.

