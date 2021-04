Madrid: Aanwezigheid Polisario-leider Ghali in Spanje niet van invloed op relatie met Marokko

De betrekkingen met Marokko zullen niet worden beïnvloed door de opvang van Polisario-president Brahim Ghali in een ziekenhuis in Spanje.

Dat zei de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya vrijdag op een persconferentie. "Dit verhindert of verstoort de uitstekende relaties die Spanje met Marokko heeft niet".

De verklaring van Laya komt na het nieuws dat de Polisario-voorman in Spanje is voor medische behandeling, volgens Polisario betreft het de behandeling tegen het coronavirus. Het Spaanse ministerie gaf aan dat de leider van Polisario om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje was overgebracht om medische zorg te ontvangen, zonder verdere verduidelijking.

Marokko is een "bevoorrechte partner" van Spanje op "economisch, politiek, en in de strijd tegen klimaatverandering en illegale migratie, en dat zal nu niet veranderen", zei Laya.



Grote discretie

Laya werd vrijdag ondervraagd en weigerde aan te geven waar Ghali precies is opgenomen. Weekblad Jeune Afrique meldde eerder dat hij is opgenomen in een ziekenhuis in het Noord-Spaanse Logroño, 140 kilometer ten zuiden van Bilbao.

Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor medische hulp maar werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten. Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis, weliswaar onder een andere identiteit; 'Mohamed Ben Battouche'.



Aanhoudingsbevel

Ghali wordt in Spanje gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder genocide, marteling, gedwongen verdwijningen, illegale detentie en ernstige schendingen van de mensenrechten in de kampen van Tindouf.

Rechter Pablo Ruiz van het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Brahim Ghali in 2008 en 2016 voor de rechtbank gedaagd, de Polisario-voorman kwam echter niet opdagen.



De Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Verdediging van de Openbare Vrijheid (IOHRDPF) heeft Spanje verzocht de leider van het Polisario-Front, Brahim Ghali, te arresteren. Ook zouden advocaten van de slachtoffers van Ghali een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbanken voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel.

Rabat heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de aanwezigheid van Ghali in Spanje.

