Biden praat met Erdogan kort voor erkenning Armeense genocide

De Amerikaanse president Biden heeft zijn Turkse ambtgenoot Erdogan gebeld, een dag voordat Biden naar verwachting de massamoord op de Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide erkent.

Die erkenning valt niet in goede aarde in Turkije. Volgens de Turken was er geen sprake van geplande vernietiging van een volk.

Biden sprak voor het eerst met NAVO-bondgenoot Erdogan sinds hij president is. Volgens ingewijden heeft hij aangekondigd dat hij zaterdag de massaslachting onder de Armeniërs als genocide zal bestempelen, precies 106 jaar na het begin in 1915. Hij is daarmee de eerste Amerikaanse president. Volgens Armenië kwamen destijds 1,5 miljoen Armeniërs om.

Biden had tijdens zijn verkiezingscampagne al beloofd de stap te zetten. Tientallen landen gingen de Verenigde Staten voor. De Tweede Kamer in Den Haag riep de regering eerder dit jaar op hetzelfde te doen.



De Turkse regering in Ankara stelt dat de Armeniërs het slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld en honger in het toenmalige Ottomaanse Rijk, voorloper van het huidige Turkije. De Ottomanen vochten destijds tegen Rusland in de regio die nu Armenië is.

Volgens de Turken begingen alle partijen wreedheden.

© ANP 2021