Ksar El Kebir: Jongevrouw pleegt zelfmoord, enkele dagen na zelfmoord moeder

In het Noord-Marokkaanse Ksar El Kebir heeft een 28-jarige vrouw zelfmoord gepleegd

Het incident gebeurde donderdag in de wijk Al Salam. De vrouw liet zich vallen vanuit het dakterras van haar woning.

De vrouw raakte zwaargewond en overleed even later aan haar verwondingen. Omwonenden geven aan dat de moeder van de vrouw slechts enkele dagen geleden zelfmoord heeft gepleegd.

Het lichaam van de vrouw is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De vrouw laat haar man en een kind na.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

