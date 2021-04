'Jarenlange wachttijd voor sociale huurwoning'

Voor een sociale huurwoning moeten mensen in minstens negentig gemeenten gemiddeld meer dan zeven jaar ingeschreven staan.

Dat meldt de NOS na onderzoek. In de vijf gemeenten met de langste inschrijfduur (Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen en Laren) is de wachttijd opgelopen naar gemiddeld langer dan zeventien jaar.

De NOS verzamelde voor het onderzoek van 212 gemeenten, bijna 60 procent van alle gemeenten, de inschrijfduur voor een sociale huurwoning. In de rest van de gemeenten gaven corporaties onvoldoende cijfers voor een representatief beeld. Van de gemeenten die cijfers aanleverden zijn er negentig waar je langer dan zeven jaar moet wachten. Dat is ruim een kwart van alle gemeenten in Nederland, maar waarschijnlijk hebben nog meer gemeenten minstens zo'n lange inschrijfduur.

De tien gemeenten met de langste inschrijfduur, allemaal boven de veertien jaar, liggen volgens de NOS allemaal in Noord-Holland. Amsterdam staat niet in die top-10, maar op de dertiende plek met dertien jaar en tien maanden.



Ook in steeds meer regio's buiten de Randstad zijn lange wachttijden geen uitzondering meer. Bijvoorbeeld Apeldoorn, met zeven jaar en negen maanden. "De vraag is hier in een paar jaar enorm toegenomen, onder meer doordat een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt door de gestegen prijzen", zegt Marco de Wilde, directeur van corporatie Veluwonen.

"Ondertussen is de bouw van sociale huurwoningen achtergebleven. Dat komt vooral door de verhuurdersheffing die corporaties sinds acht jaar moeten betalen. In Apeldoorn bouwen we zo'n honderd woningen per jaar, dat zouden er eigenlijk minstens drie keer zoveel moeten zijn." Wanneer iemand nu reageert op een sociale huurwoning in Apeldoorn, zijn er gemiddeld 123 concurrenten.

© ANP 2021