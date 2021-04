Vermoedelijk wrakstukken gevonden van onderzeeër Indonesië

Bij de zoektocht naar de vermiste Indonesische onderzeeër in Indonesië zijn vermoedelijk wrakstukken van het vaartuig gevonden, meldt de legerleiding in het land.

De onderzeeër is diep in het water gelokaliseerd. "De objecten die in de buurt van de laatste locatie van de onderzeeër zijn gevonden, worden verondersteld onderdelen van de onderzeeër te zijn", zo werd tijdens een persconferentie gemeld. Op die plek werd eerder een olievlek waargenomen.

Met een scan is de onderzeeër op ongeveer 850 meter diepte gelokaliseerd, terwijl die eigenlijk is gebouwd om maar tot 500 meter diepte te duiken. Het is niet duidelijk of de 53-koppige bemanning in leven is. Hun voorraad zuurstof is nu vermoedelijk op. De autoriteiten willen mogelijk levende bemanningsleden evacueren.

De 44 jaar oude KRI Nanggala-402 verdween woensdag van de rader, op zo'n 95 kilometer van de kust van Bali. Dat gebeurde tijdens een oefening van een torpedo-aanval. Bij de zoektocht naar de bemanning krijgt Indonesië hulp van andere landen, waaronder Australië en de Verenigde Staten.

