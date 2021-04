'Belastingdienst ondanks negatief nieuws populair als werkgever'

Ondanks het negatieve nieuws rond de toeslagenaffaire is de Belastingdienst in trek als werkgever. Vorig jaar solliciteerden er bijna 50.000 mensen bij de Belastingdienst, een kwart meer dan in 2019.

Die groei doet zich al een aantal jaren voor: in 2017 meldden zich nog zo’n 15. 000 sollicitanten bij de Belastingdienst.

Sollicitanten zeggen dat de aantrekkingskracht ligt in de maatschappelijke relevantie van het werk, de inhoud van de functie, de verantwoordelijkheid die je al vroeg in je carrière kan krijgen en de ontwikkelmogelijkheden. Ook geldt de Belastingdienst als een solide werkgever. "Maar we zien ook dat sommige mensen juist vanwege de publiciteit extra gemotiveerd zijn om bij ons te gaan werken, om zo bij te dragen aan het verbeteren van de Belastingdienst", zegt Monique van de Bospoort, hoofd Instroom bij de Belastingdienst.

In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders vals beschuldigd in een ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moesten enorme bedragen terugbetalen, waardoor velen in diepe financiële problemen kwamen.



Omdat de Belastingdienst meer mensen nodig heeft, steeg het aantal vacante plekken bij de Belastingdienst ook. Die stijging was echter minder sterk dan die van het aantal sollicitaties. Zo nam het aantal vacante posities in 2020 met 5 procent toe, tegenover de groei van het aantal sollicitanten van zo’n 25 procent. In 2019 waren er gemiddeld 11 sollicitanten per vacante positie, in 2020 was dat opgelopen tot 13.

Van de Bospoort: "Gelukkig verloopt de werving goed en krijgen we veel reacties op onze vacatures. Maandelijks zo’n 4000 sollicitaties is gigantisch, daar zijn we ook enorm blij mee, maar daarmee zijn we er niet. We willen klaar zijn voor de toekomst en ook nieuwe mensen voor schaarse functies blijven binnenhalen. Belangrijkste reden is dat we meer capaciteit nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Zo proberen we het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken om hun belastingen te regelen. Daarmee dragen wij bij aan een financieel gezond Nederland."

