Marokko: onderzoek naar oproepen tot schenden coronamaatregelen

De Marokkaanse politie gaat onderzoek doen naar oproepen om de coronamaatregelen zoals de avondklok en het Taraweeh-verbod te schenden.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. De oproepen worden vooral via sociale netwerken en berichtendienst WhatsApp verspreid.

De cybercrime-eenheid van de politie gaat onderzoek doen naar de oorsprong van de berichten en naar iedereen die ze doorstuurt en daarmee aanzet tot publieke ongehoorzaamheid, meldt dagblad Ahadath Al Magribiya.

De Marokkaanse autoriteiten hebben de avondklok tijdens de Ramadan aangescherpt en het is dit jaar wederom niet toegestaan om de Taraweeh-gebeden in moskeeën uit te voeren. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder moskeegangers te beteugelen.



Sinds de start van de Ramadan zijn in vrijwel alle regio's van het land de controles op straat geïntensiveerd. Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie zijn zichtbaar aanwezig. De kritiek op de aangescherpte avondklok is omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met veel verzet.

De protesten begonnen aanvankelijk in het noorden waar in Tanger en M'diq jongeren 's nachts de straat op gingen en vernielingen aanrichtten. De jongeren gaven daarmee gehoor aan de oproep van Mohamed Hamdaoui, lid van de begeleidingsraad van Al Adl wal Ihsane. Hij noemde de coronamaatregelen van Rabat een "directe aanval op de islam en een systematische aanval op de religie van Marokkanen". Volgens Rabat gebruikt de beweging de religie voor politieke doeleinden.

© MAROKKO.NL 2021