Benguerir: Moskeeluidspreker gebruikt voor bekritiseren coronamaatregelen

De politie in Benguerir (regio Marrakech-Safi) heeft vrijdag een man opgepakt nadat hij de moskeeluidspreker gebruikte om het verbod op Tarweeh-gebeden te bekritiseren.

Het incident gebeurde vrijdagmiddag vlak na het middaggebed in de Qayed Liyadi-moskee.

De 60-jarige gepensioneerde man hekelde de coronamaatregelen zoals de avondklok en het verbod op de gezamenlijke nachtelijke Taraweeh-gebeden. De man is opgepakt wegens het aanzetten tot publieke ongehoorzaamheid.

De Marokkaanse autoriteiten hebben de avondklok tijdens de Ramadan aangescherpt en het is dit jaar wederom niet toegestaan om de Taraweeh-gebeden in moskeeën uit te voeren. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder moskeegangers te beteugelen.



Sinds de start van de Ramadan zijn in vrijwel alle regio's van het land de controles op straat geïntensiveerd. Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie zijn zichtbaar aanwezig. De kritiek op de aangescherpte avondklok is omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met veel verzet.

Op internet wordt opgeroepen de nachtelijke gebeden uit te voeren. In verschillende delen van het land komen groepen mensen bijeen om gezamenlijk te bidden. Soms gebeurt dat in een moskee, maar ook gewoon op straat.





De cybercrime-eenheid van de politie onderzoekt de oproepen waarin wordt opgeroepen om de coronamaatregelen te schenden, meldde dagblad Ahadath Al Magribiya eerder deze week.

De oproepen worden vooral via sociale netwerken en berichtendienst WhatsApp verspreid.

