Spanje onderzoekt identiteitsfraude Polisario-president Ghali

De Spaanse rechtbank is een onderzoek gestart naar de Polisario-leider Brahim Ghali, hij is deze week onder een andere naam het land binnengekomen, met een Algerijns diplomatiek paspoort.

De Polisario-president vertrok woensdag vanuit het Algerijnse Tindouf naar een ziekenhuis in Spanje. Vermoedelijk ligt hij in het Noord-Spaanse Logroño, 140 kilometer ten zuiden van Bilbao.

Eerst was niet helemaal duidelijk waarom de separatistenleider medische hulp nodig had. Aanvankelijk werd aangenomen dat de ziekenhuisopname te maken had met de darmkanker waar Ghali al geruime tijd mee kampt. In een verklaring liet Polisario echter weten dat Ghali wordt behandeld tegen het coronavirus.

Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor medische hulp maar de mensenrechtenschender werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten, meldde het tijdschrift Jeune Afrique. Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis, weliswaar onder een andere identiteit; 'Mohamed Ben Battouche'.



"Een team van Algerijnse artsen vergezelde Ghali naar Zaragoza, aan boord van een medisch vliegtuig gecharterd door het Algerijnse presidentschap, schreef Jeune Afrique, erop wijzend dat Ghali verzekerd was dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de Spaanse justitie. Spanje heeft verschillende dossiers tegen hem lopen wegens schending van mensenrechten.

Het Spaanse ministerie gaf aan dat de leider van Polisario om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje was overgebracht om medische zorg te ontvangen, zonder verdere verduidelijking. De aanwezigheid van Ghali in Spanje dwingt Madrid in een lastige positie. Volgens journalist Mohamed Wamoussi heeft de Spaanse regering aan Algiers toegezegd de Polisario-leider niet te zullen arresteren.



De Spaanse rechterlijke macht opereert echter onafhankelijk van de uitvoerende autoriteit. Als de rechtbank besluit over te gaan tot activering van het Europese aanhoudingsbevel kan hij alsnog worden aangehouden. Ghali wordt in Spanje gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder genocide, marteling, gedwongen verdwijningen, illegale detentie en ernstige schendingen van de mensenrechten in de kampen van Tindouf.

Rechter Pablo Ruiz van het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Brahim Ghali in 2008 en 2016 voor de rechtbank gedaagd, de Polisario-voorman kwam echter niet opdagen.



De Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Verdediging van de Openbare Vrijheid (IOHRDPF) heeft Spanje verzocht Ghali te arresteren. Ook zouden advocaten van de slachtoffers van Ghali een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbanken voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel.

De Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya liet vrijdag weten dat de aanwezigheid van Ghali in haar land geen invloed zal hebben op de betrekkingen met Marokko. "Dit verhindert of verstoort de uitstekende relaties die Spanje met Marokko heeft niet".

Waarnemers verwachten dat Ghali na ontslag uit het ziekenhuis zonder problemen zal kunnen terugkeren naar Algerije.

© MAROKKO.NL 2021