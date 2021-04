Turkije begint offensief tegen PKK in Noord-Irak

Het Turkse leger is een offensief begonnen tegen de Koerdische terreurorganisatie PKK in het noorden van Irak.

Helikopters hebben commandotroepen in het noorden van Irak gedropt. Vliegtuigen en drones voeren luchtaanvallen uit op doelen van de PKK, zei de minister van Defensie Hulusi Akar. De aanval begon vrijdag.

Turkije voert vaker aanvallen uit op PKK-doelen in het noorden van Irak. Daar houden veel strijders van de terreurorganisatie zich schuil. De PKK strijdt al jaren tegen de Turkse regering.

Onrust

President Recep Tayyip Erdogan zei dat de aanval bedoeld is om de "terroristische dreiging aan onze zuidgrens voor eens en voor altijd te beëindigen. Er is geen plek voor een separatistische terreurorganisatie in Turkije".

Een vergelijkbare aanval in februari veroorzaakte veel onrust in de regio. Iran heeft momenteel veel militairen in Irak en waarschuwde Turkije om de soevereiniteit van Irak niet te schenden.

