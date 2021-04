Franse regering overlegt over terreurdreiging na aanslag vrijdag

De Franse regering heeft zaterdag een noodoverleg gehouden over de terreurdreiging in het land na de aanslag waarbij vrijdag een 49-jarige politiemedewerkster om het leven kwam.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zei dat de beveiliging bij politiebureaus wordt verbeterd na de aanslag in Rambouillet, nabij Parijs.

Zaterdag werden vier mensen opgepakt die mogelijk banden hebben met de 36-jarige Tunesiër Jamel Gorchene, die de aanval uitvoerde. Een van hen was de vader van Gorchene. De dader stak een politiemedewerkster twee keer in haar keel en werd direct daarna doodgeschoten door een agent. Hij zou jihadistische leuzen hebben geroepen tijdens de aanval.

Gorchene woonde sinds 2009 in Frankrijk en werkte als pakketbezorger. Hij was geen bekende van de politie en de inlichtingendiensten. Volgens de chef van de Franse antiterreureenheid had de dader een terroristisch motief.



Regelmatig terroristische aanslagen

Het slachtoffer was een 49-jarige politiemedewerkster met twee kinderen. President Emmanuel Macron ging zaterdag bij haar echtgenoot en nabestaanden langs om ze te steunen. De familie was "aangeslagen en waardig". Hij zei dat de familie bijstand kon verwachten van de overheid.

Eerder op de dag bezocht hij de politiecommandant in Rambouillet "om hem en al zijn mede-politieagenten steun te betuigen", deelde het bureau van de president mee.



Frankrijk is de laatste jaren regelmatig getroffen door terroristische aanslagen, vaak uitgevoerd met een mes. Zo werden op 29 oktober 2020 in een stad in de buurt van Nice drie mensen doodgestoken, een van hen werd onthoofd. De dader werd opgepakt.

Dertien dagen eerder werd docent Samuel Paty onthoofd, de radicaalislamitische dader werd uiteindelijk doodgeschoten.

