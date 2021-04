Indonesische legerleiding bevestigt vondst wrak van onderzeeër

De vermiste Indonesische onderzeeër is gevonden, bevestigt de legerleiding van het Zuidoost-Aziatische land.

De 53 bemanningsleden zijn overleden, maakte maarschalk Hadi Tjahjanto tevens bekend. Eerder werd al duidelijk dat het vaartuig was gezonken.

De duikboot KRI Nanggala-402 verdween woensdag tijdens een oefening op zo'n 95 kilometer van de kust van Bali. De onderzeeër werd in de dagen daarna gelokaliseerd, maar er was nog enige twijfel over of het daadwerkelijk om het bewuste vaartuig ging.

De 60 meter lange onderzeeër van Duitse makelij werd zondag op een diepte van ruim 800 meter gevonden met behulp van een duikrobot. Het wrak bleek in drie stukken te zijn gebroken. "Met dit authentieke bewijs, kunnen we bevestigen dat de KRI Nangala-402 is gezonken en dat alle 53 matrozen zijn omgekomen", zei maarschalk Tjahjanto zondag in een persconferentie.



Doordat er eerder al wrakstukken en spullen uit de onderzeeër waren aangetroffen, was al duidelijk dat de onderzeeër in ernstige problemen was geraakt. Daarnaast was er geen kans meer op overlevenden omdat de voorraad zuurstof aan boord zaterdagochtend op was.

De Indonesische president Joko Widodo bracht voor de aankondiging van de legerleiding zijn condoleances over aan de nabestaanden van de bemanning. "Alle Indonesiërs uiten ons diepe verdriet over deze tragedie, vooral tegenover de families van de bemanning", liet de president weten.

