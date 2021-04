Rabat roept Spaanse ambassadeur op het matje na verwelkoming Polisario-leider door Madrid

Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag de Spaanse ambassadeur Ricardo Diez Rodriguez opgeroepen om opheldering te geven over de situatie rondom Brahim Ghali

Polisario-president Ghali werd eerder deze week door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een medische aandoening. Ghali wordt echter door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara.

Donderdag erkende het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de aanwezigheid van Ghali in Spanje en gaf aan dat de leider van Polisario om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje was overgebracht om medische zorg te ontvangen, zonder verdere verduidelijking.

Ghali vertrok woensdag vanuit het Algerijnse Tindouf naar een ziekenhuis in Spanje. Vermoedelijk ligt hij in het Noord-Spaanse Logroño, 140 kilometer ten zuiden van Bilbao. Eerst was niet helemaal duidelijk waarom de separatistenleider medische hulp nodig had. Aanvankelijk werd aangenomen dat de ziekenhuisopname te maken had met de darmkanker waar Ghali al geruime tijd mee kampt. In een verklaring liet Polisario echter weten dat Ghali wordt behandeld tegen het coronavirus.



"Een team van Algerijnse artsen vergezelde Ghali naar Zaragoza, aan boord van een medisch vliegtuig gecharterd door het Algerijnse presidentschap, schreef Jeune Afrique, erop wijzend dat Ghali verzekerd was dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de Spaanse justitie. Spanje heeft verschillende dossiers tegen hem lopen wegens schending van mensenrechten.

Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor medische hulp maar de mensenrechtenschender werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten, meldde het tijdschrift Jeune Afrique. Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis.



Ghali is onder een andere naam het land binnengekomen met een Algerijns diplomatiek paspoort. Naar verluidt onderzoekt de Spaanse justitie de vermeende identiteitsfraude. Ook zouden advocaten van de slachtoffers van Ghali een klacht hebben ingediend bij de Spaanse rechtbank voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast heeft een internationale mensenrechtenorganisatie Spanje opgeroepen de mensenrechtenschender op te pakken.

Betrekkingen

De aanwezigheid van Ghali in Spanje dwingt Madrid in een lastige positie. Volgens journalist Mohamed Wamoussi heeft de Spaanse regering aan Algiers toegezegd de Polisario-leider niet te zullen arresteren.



Ghali wordt in Spanje gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder genocide, marteling, gedwongen verdwijningen, illegale detentie en ernstige schendingen van de mensenrechten in de kampen van Tindouf.

De Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya liet vrijdag weten dat de aanwezigheid van Ghali in haar land geen invloed zal hebben op de betrekkingen met Marokko. "Dit verhindert of verstoort de uitstekende relaties die Spanje met Marokko heeft niet".



Afwezigheid

Enkele dagen geleden werd opgemerkt dat de 70-jarige Ghali afwezig was op de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. Zijn absentie was opmerkelijk want op 21 april behandelde het VN-orgaan de Sahara-kwestie. De separatistenleider verscheen in maart voor het laatste in het openbaar.

Zijn afwezigheid leidde tot meer speculaties omdat eerder werd gesuggereerd dat Ghali gewond zou zijn geraakt bij de recente droneaanval van de Marokkaanse strijdkrachten (FAR), daarbij werden eerder deze maand twee hooggeplaatste Polisario-officieren gedood. Volgens onofficiële berichten van FAR was Ghali op dat moment ook aanwezig maar "overleefde" hij de Marokkaanse precisieaanval.

De geruchten werden heviger nadat het Polisario-Front Mustafa Al-Sayed, de politieke adviseur van Ghali, naar voren schoof als woordvoerder om commentaar te leveren op de laatste ontwikkelingen tijdens de tumultueuze periode.

