Rabat reageert op 'oneerlijke' Spaanse verwelkoming Polisario-leider Ghali

De Marokkaanse autoriteiten "betreuren" het besluit van buurland Spanje om Brahim Ghali te verwelkomen.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zondag in een verklaring.

Polisario-president Ghali werd eerder deze week door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een medische aandoening. Ghali wordt echter door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara.

Rabat vindt dat de beslissing van Spanje om Ghali te verwelkomen in strijd is met "de geest van partnerschap en goed nabuurschap", ook zou de kwestie van fundamentele waarde zijn voor het Marokkaanse volk. De verklaring herinnert eraan dat Ghali wordt gezocht voor ernstige oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten.



Betrekkingen

Donderdag erkende het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de aanwezigheid van Ghali in Spanje en gaf aan dat de leider van Polisario om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje was overgebracht om medische zorg te ontvangen, zonder verdere verduidelijking.

De Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya vindt echter dat de aanwezigheid van Ghali in haar land geen invloed zal hebben op de betrekkingen met Marokko. "Dit verhindert of verstoort de uitstekende relaties die Spanje met Marokko heeft niet".



Volgens Rabat leidt de houding van Spanje tot "groot onbegrip" en roept deze legitieme vragen op over waarom de Spaanse regering de mensenrechtenschender toegang zou verlenen tot Spanje, wetende dat hij het land onder een andere identiteit is binnengekomen. Ghali is onder een andere naam het land binnengekomen, met een Algerijns diplomatiek paspoort. Naar verluidt onderzoekt de Spaanse justitie de identiteitsfraude.

Het Ministerie van Nasser Bourita meldt "bijzonder ontsteld" te zijn dat Spanje niet de moeite heeft genomen om Marokko op de hoogte te stellen van haar opmerkelijke beslissing. Ook vraagt Rabat zich af waarom de Spaanse justitie nog niet heeft gereageerd op de vele klachten die door de slachtoffers zijn ingediend.



Rabat heeft zaterdag de Spaanse ambassadeur Ricardo Diez Rodriguez opgeroepen om opheldering te geven over de situatie rondom Brahim Ghali.

Aanhoudingsbevel

Nadat bekend werd dat Ghali in Spanje zou zitten hebben advocaten van de vermeende slachtoffers van Ghali eerder deze week een klacht ingediend tegen de leider van de separatistische groep.



Ghali wordt in Spanje gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder genocide, marteling, gedwongen verdwijningen, illegale detentie en ernstige schendingen van de mensenrechten in de kampen van Tindouf.

De misdaden strekten zich uit van 1976 tot 1989 nadat verschillende Sahrawi-slachtoffers hem beschuldigden van marteling en onwettige opsluiting. Getuigen, onder wie El Kabch Mohamed Nafee, El Kharchi Lahbib en Chouiaar Mohamed Mouloud verschenen in maart 2014 voor het Spaanse Nationale Gerechtshof om te getuigen over de martelingen die in de Errachid-gevangenis plaatsvonden.

Rechter Pablo Ruiz van het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Brahim Ghali in 2008 en 2016 voor de rechtbank gedaagd, de Polisario-voorman kwam echter niet opdagen.

