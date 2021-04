Vandalen verwijderen gevelvlag Marokkaanse ambassade in Berlijn (video)

Zaterdag is de vlag van de Marokkaanse ambassade in de Duitse hoofdstad Berlijn verwijderd.

Een van de drie vandalen, met helm en een veiligheidshesje, slaagde erin de Marokkaanse vlag los te maken die aan de gevel van de ambassade was bevestigd.

Een vrouw die werkzaam is in het gebouw kon echter voorkomen dat het drietal een andere vlag kon hijsen. De vandalen werden vervolgens weggejaagd door een man die de vrouw te hulp schoot.

In Nederland heef zich twee keer hetzelfde incident voorgedaan. Eind maart werd de vlag van het Marokkaans consulaat in Den Bosch verwijderd en in januari was het consulaat in Utrecht het doelwit van de vandalen.



In beide gevallen gaven de twee daders nadrukkelijk aan "geen separatist" te zijn. Ze kozen naar eigen zeggen voor het "vreedzame protest" om de Marokkaanse vlag te vervangen met een wit doek met daarop de tekst "Leve het volk".

Er loopt momenteel een gerechtelijke procedure tegen de vandalen nadat Rabat aangifte heeft gedaan van de vernielingen in Nederland. Volgens Rabat wordt met de vlagontering aangezet tot haat en agressie jegens personeel van de diplomatieke kantoren.

Marokko heeft Nederland aangespoord het personeel van het gastland te beschermen, zoals afgesproken in het Verdrag van Wenen.



