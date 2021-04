Solidariteitsmars Jordaniërs om Palestijnen in Jeruzalem te steunen

Duizenden Jordaniërs namen zondag deel aan landelijke bijeenkomsten ter ondersteuning van Palestijnen in Jeruzalem

De verschillende solidariteitsmarsen werden gehouden in het licht van de gewelddadig optredens door extreemrechtse joden en Israëlische bezettingstroepen.

De bijeenkomsten, georganiseerd door de Jordaanse Moslimbroederschap, vonden plaats in de hoofdstad Amman, in Ma'an, At-Tafilah en Aqaba in het zuiden, en in Mafraq en Irbid in het noorden.

Jordanië veroordeelde zaterdag het harde optreden van de Israëlische politie tegen het Palestijnse volk in bezet Jeruzalem. Ibrahim al-Mansi, leider van de Moslimbroederschap, drong er bij de Jordaanse regering op aan de banden met Israël te verbreken en de Israëlische ambassade in Amman te sluiten.



De Jordaanse woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Daifallah al-Fayez, benadrukte dat de internationale gemeenschap de voortdurende schendingen en provocaties van Israël moet stoppen.

Sinds donderdag zijn meer dan 130 Palestijnen gewond geraakt bij schermutselingen tussen Israëlische bezettingstroepen en lokale bewoners in Jeruzalem, waarbij ook minstens 100 Palestijnen zijn vastgehouden.



De geweldsuitbarsting van donderdag begon bij een van de toegangspunten van de ommuurde historische binnenstad nadat de politie de toegang had afgesloten naar plekken waar Palestijnen normaliter samenkomen in de islamitische vastenmaand ramadan.

Verschillende extremistische joodse groeperingen hebben opgeroepen om Palestijnen aan te vallen. De situatie kwam verder op scherp te staan toen extreemrechtse joden Palestijnen gingen aanvallen en "dood aan de Arabieren" scandeerden.

Palestijnse gebieden, waaronder de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, worden sinds 1967 door Israël bezet. De Israëlische bezetting wordt volgens het internationaal recht als illegaal beschouwd.

