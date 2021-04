Marokko levert Franse pedofiel uit voor 15-jaar oude verkrachtingszaak

Marokko heeft een pedofiel uitgeleverd aan Frankrijk nadat hij 15 jaar geleden zijn thuisland verliet om een terechtstelling voor verkrachting te ontvluchten.

De 67-jarige Fransman werd in februari 2006 in Frankrijk berecht voor aanrandingen en pogingen tot verkrachting van zijn dochter en zijn nicht.

Op de vierde dag van zijn proces vluchtte hij naar Marokko. Volgens de Franse krant Le Parisien was de man goed voorbereid; hij haalde voor aanvang van zijn strafproces zijn bankrekeningen leeg en kocht een enkeltje naar Casablanca. Frankrijk vaardigde vervolgens een arrestatiebevel uit voor de man.

Jaren na zijn ontsnapping werd hij in 2010 in Marokko gearresteerd voor een andere pedofiliezaak. Na zijn aankomst in Marokko begon de man relaties met twee jonge huishoudsters die hij in dienst had. Hij vroeg de jonge vrouwen hem te helpen bij het ontmoeten van minderjarige meisjes.



De rechtbank in Casablanca veroordeelde hem in 2013 tot 12 jaar gevangenisstraf en tot betaling van een schadevergoeding van 60.000 DH (€ 5.550) aan de familie van het slachtoffer, een jong Marokkaans meisje.

Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf in Marokko werd hij uitgeleverd aan Frankrijk, waar de rechtbank in Parijs hem veroordeelde tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Naast celstraf kreeg de verdachte ook een toegangsverbod, hij moet tien jaar lang wegblijven uit de vijf regio's van Bretagne.

© MAROKKO.NL 2021