Europarlementariër Chahim (PvdA) gekozen tot vice-president van sociaaldemocraten in Brussel

Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) uit Helmond is door de fractie van de sociaaldemocraten (S&D) in Brussel gekozen tot vicevoorzitter.

De 36-jarige politicus zit sinds 2019 in het Europees Parlement; hij wordt de jongste vice-president in functie.

Chahim werkte daarvoor jarenlang als onderzoekswetenschapper werkte bij TNO, terwijl hij actief was in de Helmondse politiek. Daar legde hij het stadsbestuur regelmatig het vuur aan de schenen. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de populaire kennisquiz De Slimste Mens.

"Ik ben erg blij met de unanieme steun van al mijn Europese collega’s", zegt Chahim in een reactie. "Het is voor mij een prachtige stap met een grote verantwoordelijkheid, om vanuit deze sleutelpositie te werken aan een sociaal en duurzaam Europa."



Een enigszins verrassende verkiezingsuitslag zorgde er voor dat Chahim in 2019 werd gekozen in het Europees Parlement. Deze week werd hij unaniem gekozen tot vice-president van S&D, de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten.

De 145 leden uit 27 lidstaten vormen de partij en Chahim is er nu een van de vice-presidenten geworden. Hij volgt Kati Piri (PvdA) op, die op haar beurt de gang naar de Tweede Kamer maakte.

