Marokko ontvangt 500.000 doses Sinopharm-vaccin uit China

De vijfde levering van het door Marokko bestelde coronavaccin van het Chinese Sinopharm is maandagochtend aangekomen in Casablanca.

Het gaat om een half miljoen vaccins. Tot dusver heeft Marokko 3 miljoen doses ontvangen van het Chinese vaccin tegen het coronavirus.

De nieuwe zending vaccins is hard nodig in Marokko. Het tempo van de vaccinatiecampagne stagneerde de afgelopen weken doordat de voorraad uitgeput raakte. Het land had tot vandaag in totaal 8,8 miljoen vaccins ontvangen, daarmee kunnen theoretisch 4,4 miljoen burgers volledig worden gevaccineerd. Het land heeft inmiddels ​​4,21 tweede coronaprikken toegediend.

In totaal heeft Marokko 40 miljoen doses van het Chinese vaccin besteld, door leveringsproblemen is echter minder dan 10 procent van het bestelde aantal ontvangen. De president van het Nationale Volkscongres van China Li Zhanshu beloofde begin april dat Marokko op korte termijn 10 miljoen doses zou ontvangen.



Door de leveringsproblemen werden in maart drie ministers op het matje geroepen. Ministers Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid), Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) en Moulay Hafid Elalamy (Handel en Industrie) zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de overeenkomsten met China.

Vaccinatiecampagne

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in zo'n 8,9 miljoen inentingen, waarvan 4,21 miljoen volledig gevaccineerden. Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van vaccins van Sinopharm en het Oxford-vaccin van het Brits/Zweedse AstraZeneca, waar het land 25 miljoen doses van heeft besteld.



Marokko verwacht ook nog leveringen van drie andere leveranciers; een miljoen doses van het Russische vaccin Sputnik-V, een onbekende hoeveelheid van het AstraZeneca-vaccin uit India en als onderdeel van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt ook zo'n anderhalf miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin uit Zuid-Korea verwacht, daarvan zijn begin deze maand zo'n 300.000 stuks ontvangen.

Gedurende de beginfase van de vaccinatiecampagne werd inenting beperkt tot zorgpersoneel van 40 jaar en ouder, veiligheidsmedewerkers, leerkrachten vanaf 45 jaar en senioren van 75 jaar en ouder.



De huidige fase van de vaccinatiecampagne heeft betrekking op personen van 60 tot 64 jaar, en mensen met chronische gezondheidsproblemen.

De autoriteiten meldden vandaag dat de nieuwe fase van de vaccinatiecampagne ingaat; het inenten van personen van 55 tot 60 jaar.

