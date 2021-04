Marokko: Meer dan 1,5 miljoen arrestaties wegens schenden coronamaatregelen

Van 25 juli 2020 tot 22 april 2021 werden meer dan 1,53 miljoen mensen gearresteerd wegens het schenden van de coronamaatregelen.

Dat is gemiddeld 5.700 mensen per dag. Dat meldt de minister-afgevaardigde van Binnenlandse Zaken Noureddine Boutayeb vandaag in de Tweede Kamer.

De minister-afgevaardigde verdedigde vandaag de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen het longvirus COVID-19.

Volgens Boutayeb moesten 280.000 van de gearresteerde overtreders ook daadwerkelijk voor de rechter verschijnen, dat is 18% van alle arrestanten.



De schendingen omvatten voornamelijk het samenscholen in het openbaar, het aansporen tot samenscholing en het zonder geldige reden naar buiten gaan.

Overtreders riskeren een geldboete van 300 DH tot 1.300 DH en een gevangenisstraf van drie maanden.

