Mogelijk soepelere coronamaatregelen voor Duitse gevaccineerden

Duitsers die volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd of zijn hersteld van Covid-19 komen mogelijk in aanmerking voor meer vrijheden.

Sommige coronamaatregelen zouden dan niet meer voor hen gelden, net als bij mensen die recent negatief zijn getest op het virus.

Een besluit is echter nog niet genomen, bleek maandag na afloop van overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en leiders van deelstaten. Zij sprak van een "eerste discussie" die in de loop van volgende maand zou moeten zijn afgerond. In juni kan een digitaal vaccinbewijs beschikbaar zijn voor mensen die zijn ingeënt.

Uiterlijk in die maand wordt afgestapt van het voorrang geven aan bepaalde groepen bij het vaccineren, als het aan Merkel ligt. "Dat wil niet zeggen dat iedereen dan meteen kan worden ingeënt. Maar dan kan iedereen proberen om een ​​vaccinatieafspraak te krijgen."



Moeilijke overgangsfase

Sommige deelstaten zijn heel sceptisch en willen snellere versoepelingen, zei de Beierse premier Markus Söder na afloop van het overleg. "We zullen de komende maanden enorme stappen voorwaarts zetten."

Merkel wees echter op de "moeilijke overgangsfase" nu nog maar een deel van de bevolking is gevaccineerd en de zorg nog onder druk staat. Zij kon bijvoorbeeld nog niet zeggen hoe de zomervakantie eruit zal zien en wanneer hotels weer open kunnen gaan. Beide leiders benadrukten het belang van hoop geven aan de bevolking.



De leider van de CDU-partij van Merkel, premier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen, noemde het in de Süddeutsche Zeitung een "wettelijk vereiste" dat mensen die een coronavaccin hebben gehad dezelfde rechten krijgen als Duitsers die zijn getest op het virus.

Meerdere gebieden in Duitsland hebben al geëxperimenteerd met een soepeler coronabeleid voor personen die negatief waren getest. In de stad Tübingen en deelstaat Saarland kregen mensen met een negatieve coronatestuitslag weer toegang tot bijvoorbeeld winkels of bioscopen.



Mogelijk gaat dus een vergelijkbaar beleid gelden voor gevaccineerde mensen. Die verspreiden het virus volgens experts minder snel. In Duitsland heeft momenteel 23 procent van de bevolking een eerste dosis gehad van een coronavaccin.

Zo'n 7 procent van de Duitsers is volledig gevaccineerd.

© ANP 2021