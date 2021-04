Marokko: Meerderheid jongeren wil Frans verruilen voor Engels

De meerderheid van de jongeren in Marokko is een grote voorstander van het vervangen van de Frans taal door het Engels

Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door The British Council ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Engelse taal.

Meer dan twee derde van de 12.000 ondervraagde respondenten gaf aan de Engelse taal erg belangrijk te vinden voor hun toekomst en de toekomst van Marokko. De meeste jongeren die meededen aan het onderzoek waren tussen de 15 en 25 jaar oud.

Ook is 74 procent van de respondenten van mening dat overschakeling op de Engelse taal gunstig zou zijn voor de ambities van Marokko op internationaal niveau en als commercieel en toeristisch centrum. Daarnaast verwacht 85 procent van de ondervraagden dat het gebruik van de Engelse taal in Marokko de komende tien jaar zal toenemen.



Meer dan 40 procent zou er voor kiezen het Engels te leren, dat is aanzienlijk hoger dan de 10 procent die voor de Franse taal zou kiezen. De Engelse taal wordt door 65 procent van de respondenten gezien als "van groot belang" voor Marokko, meer dan het Arabisch (62 procent) en het Frans (47 procent).

De meeste jongeren bevelen andere leeftijdsgenoten aan om Engels te leren in plaats van Arabisch of Frans, voornamelijk omdat meer waarde wordt gehecht aan het Engels als internationale taal op gebied van wetenschap, internationale handel en de communicatie via het internet.



De directeur van The British Council in Marokko, Tony Reilly, bevestigt dat de nieuwe generatie Marokkaanse jongeren in toenemende mate het belang zien van de Engelse taal. Hij merkt op dat Marokkanen die vloeiend Engels spreken veel jogneren betreft, of hoger opgeleid zijn en een hoger inkomen genieten.

Volgens Reilly zal The British Council het Ministerie van Onderwijs blijven steunen bij haar inspanningen om Engels taalonderwijs in Marokko populair te maken, en kansen voor jongeren beschikbaar te stellen om de Engelse taal te leren via zowel directe als online onderwijsprogramma's.



Scholen (37 procent), films of televisieseries (25 procent) en het internet (17 procent) zijn de belangrijkste methodes waarmee Marokkaanse jongeren de Engelse taal leren.

"Marokko is een rijk, divers land met een meertalige cultuur en geschiedenis. De opkomst van de Engelse taal zal daar in de loop van de tijd geen afbreuk aan doen.", zei Reilly.



Taalvaardigheidsindex

Ondanks de stijgende populariteit scoort Marokko nog steeds 'zeer laag' in de Engelse taalvaardigheidsindex, blijkt uit de ranglijst van de English Proficiency Index (EF EPI).

Volgens de index spreken volwassenen in Marokko de Engelse taal op een niveau vergelijkbaar met hun leeftijdsgenoten in het Midden-Oosten. "Algerije, Marokko en Tunesië hebben complexe taallandschappen met lokale dialecten van het Arabisch, Berbers, Frans en Modern Standaard Arabisch die allemaal verschillende rollen vervullen in het privéleven, het onderwijs en de publieke sfeer".

De index benadrukte dat de Engelse taal voor deze landen een nieuwkomer is in deze 'talenmix'.

© MAROKKO.NL 2021