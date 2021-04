Zoons van moordenaar Salé: 'vader is onschuldig'

marokko 26 apr 19:57

De kinderen van de man die zondag in het Spaanse Castellon is opgepakt op verdenking van de zesvoudige moord op zijn familie in het Marokkaanse Salé is "onschuldig".

Dat claimen de drie zonen van de man. In een videoboodschap op sociale netwerken beweren ze dat hun vader ten tijde van de moord in thuisland Spanje was en het land niet heeft verlaten. De Spaanse politie heeft zondag op verzoek van de Marokkaanse autoriteiten een verdachte gearresteerd. De man wordt er van wordt verdacht in februari zes leden van zijn familie te hebben vermoord, er zou ruzie zijn ontstaan over de verdeling van een erfenis.

De politie in Spanje wist de man op te sporen aan de hand van bewakingscamera's in Castellon, een provincie in het oosten van Spanje. Hij werd opgepakt bij het verlaten van zijn woning. De Marokkaanse autoriteiten hebben hun bewijsmateriaal nog niet bekendgemaakt, maar de kinderen van de verdachte verdedigen stellig het onschuld van hun vader.

In de video beweren ze "bewijs" te hebben om de onschuld van hun vader aan te tonen, waarop één van hen het paspoort van hun vader in beeld brengt om aan te tonen dat zijn vader al een jaar lang Spanje niet heeft verlaten. De man wordt er van verdacht begin februari zijn familieleden met een mes aan te hebben gevallen. Daarbij kwamen zes familieleden om het leven, waaronder zijn broer, zijn schoonzus en zijn neefjes en nichtjes. De man had daarna de woning in brand gestoken. Onder de slachtoffer zaten twee minderjarige kinderen, waaronder een twee maanden oude baby. © MAROKKO.NL 2021