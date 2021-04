Ziekenhuisopname Polisario-leider Ghali op 'hoogste niveau' onderhandeld door Algerije en Spanje

De recente aankomst van de Polisario-leider Brahim Ghali in Spanje werd op het "hoogste niveau" onderhandeld tussen Spanje en Algerije

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst La Razon. Het nieuws dat de gezochte Ghali in opdracht van Algiers door Madrid is verwelkomd heeft voor ophef gezorgd. Ghali wordt namelijk door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara.

De Polisario-president vertrok vorige week woensdag vanuit het Algerijnse Tindouf naar een ziekenhuis in Spanje. Vermoedelijk ligt hij in het Noord-Spaanse Logroño, 140 kilometer ten zuiden van Bilbao.

Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor medische hulp maar de mensenrechtenschender werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten. Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis, met een Algerijns diplomatiek paspoort, en onder een andere identiteit; 'Mohamed Ben Battouche', een Algerijn die in het buitenland woont.



Zonder kennisgeving van Madrid slaagden Marokkaanse inlichtingendiensten er in de aankomst van Ghali in Spanje te bevestigen, zo blijkt uit Spaanse rapporten. Madrid is nu het middelpunt van controverse omdat het de Polisario-leider heeft geholpen haar grondgebied te betreden zonder juridische procedures tegen hem te voeren.

Donderdag erkende het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de aanwezigheid van Ghali in Spanje en gaf aan dat de leider van Polisario om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje was overgebracht om medische zorg te ontvangen.



Waarnemers zijn er echter zeker van dat Algiers de medische reis van Ghali nooit had kunnen orkestreren zonder toestemming van Spanje. Het Europese land heeft meerdere dossiers tegen hem lopen wegens schendingen van mensenrechten.

Ook vanuit Algerijnse staatspersbureaus blijft het ongewoon stil over de gezondheidstoestand van Ghali en zijn huidige locatie, maar nieuwszender Algerie Part Plus heeft publiekelijk het besluit van de Algerijnse autoriteiten om duizenden euro's in Ghali te investeren veroordeeld, Algerije verkeert namelijk in een diepe sociaaleconomische crisis.



Terwijl Rabat de reeks beslissingen van Madrid "betreurt" en veroordeeld speelt de Spaanse regering de typische "plausibele ontkenningskaart" en beweert dat de aanwezigheid van Ghali in Spanje geen invloed mag hebben op de "uitstekende relatie" tussen Rabat en Madrid.

Rabat heeft zondag de Spaanse ambassadeur in Marokko Ricardo Diez Rodriguez op het matje geroepen om opheldering te verschaffen.

© MAROKKO.NL 2021