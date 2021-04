Mijnwerkers vragen premier El Othmani om hulp, vanuit een diepte van 700 meter

Tientallen mijnwerkers zit al sinds 1 maart (acht weken) in een mijn, 700 meter onder grond.

De arbeiders houden al wekenlang een sit-in in de mijn van Sidi Ahmed en Hamad in Jabal Awam.

De mannen protesteren tegen de voorgenomen massaontslagen en vragen regeringsleider Saad Eddine El Othmani, minister Aziz Rabah (Energie, Mijnen en Milieu) en minister Mohamed Amkraz (Werkgelegenheid) om hulp.

In een open brief roept de arbeiderscoalitie premier El Othmani op om onmiddellijk in te grijpen om de levens van de actievoerders te redden. De arbeiders leven al wekenlang in "barre omstandigheden, diep in de mijn".



Volgens de verklaring van de arbeiderscoalitie protesteren de mijnwerkers tegen het "onrecht" wat hun wordt aangedaan door de werkgever. Ze beschouwen de sit-in als laatste redmiddel nu de werkgever de onderhandelingen heeft stopgezet.

De coalitie vragen de premier en de ministers om tussenbeide te komen en de werkgever te dwingen zijn verplichtingen na te komen. Ook willen ze zekerheid dat het stakingsrecht zal worden gerespecteerd en dat ze niet zullen worden vervolgd voor de onaangekondigde sit-in.



Ze benadrukken ook de noodzaak om een ​​openbaar beleid te voeren op het gebied van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen op een wijze die de levensstandaard van de inwoners van omliggende gebieden beschermt tegen de "hebzucht van tussenpersonen die niet aarzelen om land en mensen te exploiteren".

De regering heeft nog niet gereageerd op de brief.

© MAROKKO.NL 2021