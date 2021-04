Politie grijpt in in Vondelpark, mensen rennen naar uitgangen

In het Vondelpark, ter hoogte van het midden van het park en bij de uitgang aan de kant van het Leidseplein, heeft de politie ingegrepen om mensen uit het park te begeleiden.

Politiebusjes, politie te paard en de Mobiele Eenheid zijn aanwezig. Mogelijk uit vrees te worden gearresteerd, vluchten veel mensen uit eigen beweging rennend naar uitgangen.

Het gaat om honderden mensen die wegrennen. Er is gegooid met glas en blikken. Ook is vuurwerk afgestoken. Het gras ligt bezaaid met plastic tassen en kratten.

Eerder op dinsdag had de politie het Vondelpark al gesloten. Mensen mochten er niet meer in, alleen nog uit. Wegens de viering van Koningsdag en het mooie weer is het erg druk in het park.

De gemeente vond dat mensen te dicht op elkaar stonden en besloot in te grijpen omdat dit volgens de coronaregels niet mag.

© ANP 2021