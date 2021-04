India zet leger in om te helpen bij bestrijding coronavirus

Voor de zesde dag op rij zijn er meer dan 300.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in India.

De strijdkrachten van het land hebben toegezegd medische hulp te verlenen om de enorme piek in het aantal besmettingen te bestrijden.

Het leger zal bijvoorbeeld de eigen reservevoorraad medische zuurstof delen met de bevolking en gepensioneerd medisch personeel gaat zorginstellingen helpen die overbelast zijn geraakt door de grote toestroom aan coronapatiënten.

De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat in 24 uur tijd 323.144 mensen positief waren getest, iets minder dan het wereldwijde recordaantal van 352.991 dat maandag werd vastgesteld. Er zijn 2771 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd. Gezondheidsdeskundigen denken dat de werkelijke aantallen een stuk hoger liggen.

Reisverboden

Ziekenhuizen kunnen de enorme toeloop van nieuwe patiënten niet aan en sturen mensen noodgedwongen weg vanwege een tekort aan bedden en zuurstof. In zwaar getroffen regio's worden overleden coronapatiënten gecremeerd in parken en op parkeerterreinen. Vanwege de ernstige situatie in India hebben onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hulp toegezegd.

Verschillende landen, waaronder Nederland, Thailand, Bangladesh en Groot-Brittannië, hebben reizen vanuit India aan banden gelegd om te voorkomen dat nieuwe virusvarianten hun land binnenkomen. Steeds meer landen voeren deze maatregel in. Zo kondigde Australië dinsdag eveneens een inreisverbod af.

