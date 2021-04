Onbegeleide kindmigranten uit Marokko krijgen baan op Spaanse aardbeienvelden

marokko 27 apr 17:43

140 Marokkaanse onderdanen die als niet-begeleide minderjarigen in Spanje aankwamen kunnen aan het werk in onder meer de aardbeienvelden in Huelva.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Español. Volgens de krant ontvangen de migranten zo'n € 40 per dag. De migranten draaien diensten van zeven uur per dag (exclusief overuren) en kunnen verblijven in de huisvesting voor seizoenarbeiders. De meerderheid van de migranten is ooit op onregelmatige wijze de grens van Ceuta en Melilla overgestoken. Waar ze destijds op minderjarige leeftijd illegaal het land binnenkwamen worden ze nu als volwassenen op weg geholpen door de autoriteiten van de twee enclaves. Ze kregen een tijdelijke verblijfsvergunning maar konden geen werk vinden waardoor uitzetting dreigde.

Aardbeienvelden

Dit jaar zijn slechts 12.000 Marokkaanse seizoenarbeiders aangekomen in Spanje om rode vruchten te plukken op de velden van Huelva. Door de coronapandemie is het aantal arbeiders dit jaar aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 18.000 die jaarlijks naar het Zuid-Europese land afreizen voor seizoensgebonden werk. Door het tekort aan arbeidskrachten is de hulp van de migranten welkom en door de opleiding die ze krijgen dragen ze nu bij aan de Spaanse economie. Extreemrechtse politieke partijen zoals VOX hekelen echter deze wijze van integratie. De migranten krijgen van de rechtspopulisten de schuld voor onder meer de slechte economische situatie waarin veel Spaanse gepensioneerden verkeren.

Het is niet de eerste keer dat de extreemrechtse partij onder leiding van Santiago Abascal de onbegeleide buitenlandse minderjarigen op basis van vooroordelen stigmatiseert. Eerder verwees de partij van Abascal de migranten aan als verkrachters en dieven. "We komen om te werken, niet om criminelen te zijn", zegt de 21-jarige Mohamed tegen El Español. Hij kwam als onbegeleide minderjarige migrant aan in Spanje en werkt nu met lotgenoten Bilal en Soufiane op de aardbeienvelden. "De kleur van mijn huid, mijn geboorteplaats of mijn accent mogen mij niet voor het leven markeren", sluit hij af. © MAROKKO.NL 2021