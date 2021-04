Ahmed Zefzafi ontkent marteling-interview zoon Nasser met Spaanse krant El Mundo

Ahmed Zefzafi, de vader van de voormalige Hirak-voorman Nasser Zefzafi, ontkent dat zijn zoon een interview heeft afgegeven aan het Spaanse dagblad El Mundo.

Dat meldt Amadalamazigh naar aanleiding van een interview dat de dag ervoor werd gepubliceerd in het Spaanse dagblad. Volgens Ahmed heeft zijn zoon niet met de krant gesproken.

"Ze vroegen me om 'Lang leve de koning' te zeggen zodat de marteling ophoudt", zou Nasser hebben gezegd over zijn behandeling in Marokkaanse detentiecentra. "Hoe kan iemand die hem zou dwingen 'Lang leve de koning' te zeggen en hem martelen, hem een ​​interview laten geven aan een Spaanse krant?", vroeg Ahmed. Volgens hem heeft zijn zoon, die in Marokko zijn gevangenisstraf uitzit, nooit gehoor geeft aan een interview.

Volgens Ahmed is het laatste contact dat hij met zijn zoon heeft gehad de brief waarin hij aankondigde te stoppen als leider van de Hirak-beweging. "Bovendien ben ik de enige die de mening van mijn zoon buiten de gevangenis kenbaar maakt", voegde hij eraan toe.

"De Spaanse krant heeft het interview misschien samengesteld op basis van een uitgelekte opname, waarin Nasser naar verluidt vertelde zijn lijden in de gevangenis van Casablanca", concludeert de vader van de ex-leider van Hirak.

Nasser diende meer dan vier jaar als trekker van de Hirak-beweging. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 20 jaar uit in de Tanger 2 gevangenis in de Noord-Marokkaanse havenstad.

