Marokko verijdelt nieuwe migratiepoging 20 jongeren naar Ceuta

De Marokkaanse autoriteiten hebben maandag kunnen voorkomen dat 20 jongeren zwemmend de grens met de Spaanse enclave Ceuta overstaken

Vijf jongeren slaagden er in om de golfbrekers in het grensgebied te omzeilen, anderen werden gearresteerd door de Marokkaanse Koninklijke Gendarmerie.

Politiebronnen vertelden persbureau EFE dat de poging plaatsvond om 9 uur 's ochtends, toen een grote groep mensen zich verzamelde nabij de kust van Fnideq. Jongeren droegen wetsuits, duikvinnen en in sommige gevallen alleen zwemkleding om in zee te springen.

De tussenkomst van de gendarmes maakte het mogelijk om een ​​groep van ongeveer twintig zwemmers te onderscheppen, maar kon niet voorkomen dat vijf van hen in zee sprongen en het strand van Tarajal bereikten. Volgens EFE-Ceuta werd de kleine groep onderschept door de Spaanse burgerwacht.



De nieuwe migratiepoging komt in de nasleep van een hectisch weekend, waarin meer dan honderd jongeren, waaronder zeven minderjarigen, poogden om zwemmend de grens over te steken. Behalve de pogingen om via het water Spanje te bereiken probeerde een 60-tal jongeren tevergeefs het grenshek rondom de enclave te bestormen.

Er viel ten minste één dode, vier anderen worden nog vermist.

