Spanje stuurt 30 jongeren terug die afgelopen weekend zwemmend de grens met Ceuta overstaken

Spanje gaat 30 migranten terugsturen naar Marokko. De jongeren maken deel uit van de groep van ruim 100 waaghalzen die afgelopen weekend probeerden zwemmend de grens met Ceuta over te steken.

Dat meldt nieuwsdienst Akhbarona. Naar verluidt hebben Marokkaanse autoriteiten contact opgenomen met de autoriteiten in Ceuta en afgesproken om de jongeren vanaf vanavond in groepen terug te sturen.

Intussen is de gerechtelijke politie in Fnideq gestart met een grootschalig onderzoek naar de collectieve migratiepogingen van afgelopen weekend.

In Fnideq zijn meerdere huisdoorzoekingen uitgevoerd. Zo'n 14 mensen zijn gearresteerd, waaronder vijf minderjarige, bij pogingen om via stranden in Fnideq te zwemmen richting de Spaanse enclave.

