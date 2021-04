Zorgminister Marokko onthult plan voor hervorming zorgstelsel

De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb heeft maandag in Rabat het plan onthuld voor de hervorming van het zorgstelsel

De hervormingen zijn onderdeel van het grootschalige koninklijke project waarin wordt gestreefd naar veralgemening van sociale zekerheid.

De basiszorgverzekering zal in de toekomst dekking moeten bieden aan ruim 22 miljoen extra begunstigden, waardoor de druk op het nationale gezondheidssysteem, zowel openbaar als particulier, zal toenemen.

In antwoord op een mondelinge vraag in het Huis van Afgevaardigden over de voorbereidingen van het ministerie voor de veralgemening van de ziektekostenverzekering, benadrukte Ait Taleb dat zijn afdeling een programma voorbereidt voor de hervorming van het zorgsysteem.



De nieuwe plannen zijn volgens de zorgminister gebaseerd op vier essentiële pijlers: meer en beter zorgpersoneel, betere regionale zorginstellingen, de goedkeuring van een nieuw bestuursorgaan en de ontwikkeling van de ICT-faciliteiten.

Eerder maakte Ait Taleb al bekend meer energie te zullen steken in het behouden en aantrekken van talent in de zorgsector. Ait Taleb wil wetten aanpassen die momenteel als obstakels werken voor de werving van buitenlandse artsen in Marokko. Door het moderniseren van de zorginfrastructuur en zorgen voor hoogwaardige biomedische apparatuur wil hij Marokkaanse medische professionals die in het buitenland verblijven aanmoedigen naar hun land terug te keren en zich permanent te vestigen.



Om regionale zorginstellingen te ondersteunen gaat het zorgministerie regionale medische programma's implementeren, gebouwen renoveren en beter uitrusten, ziekenhuizen verplichten om behandelingsprocedures te respecteren en klinieken openstellen voor buitenlandse investeerders.

Een nieuw bestuur moet beter toezicht houden op regulering en controle van het werk van betrokken actoren zoals ziekenhuisdirecties en artsen. Ook moet het orgaan het ziekenhuisbestuur en de territoriale planning van het ziekenhuis versterken.



Een nieuw ICT-systeem moet het mogelijk maken om alle basisgegevens van het gezondheidsecosysteem te gebruiken, inclusief die van de privésector. Het gedeelde medische patiëntendossier moet lijden tot een betere coördinatie, dienstverlening en factureringssysteem.

Voordat het zover is moet er veel werk worden verzet, zegt de minister. Wetteksten moeten worden aangepast en relevante uitvoeringsbesluiten moeten worden herzien.



Bouw van verschillende ziekenhuizen

Ait Taleb benadrukte dat zijn ministerie, ondanks de coronapandemie, er tot dusver in is geslaagd om de zorgsector te voorzien van extra middelen en capaciteiten om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden.

De inspanningen tijdens de coronacrisis hebben volgens de minister positieve resultaten opgeleverd. Hij verwijst daarmee naar de snelle reactie om de capaciteit van ziekenhuizen te verhogen alsook de aankoop van medische producten en apparatuur, waaronder beademingsmachines. De uitgaven in de zorg zoals de aanschaf van medische apparatuur en hulpmiddelen tijdens coronajaar 2020 overtroffen de medische aankopen van het afgelopen decennium.

De kosten zaten voor een groot deel ook in de versnelde bouwwerkzaamheden van verschillende ziekenhuizen om ingebruikname in 2021 te garanderen (waardoor de beddencapaciteit met 2.475 zal toenemen) en de voorbereiding van een programma om in 2021 zo'n 1.500 zorginstellingen te rehabiliteren.

