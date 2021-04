Coronavirus Marokko: Reproductiegetal gedaald naar 0,95

Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 0,95 andere personen aansteekt

Dat zei Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de R0 weer onder de één uitkomt. De corona-incidentie is de afgelopen 14 dagen gedaald van 10,8 naar 9,8 per 100.000 inwoners. Ook het aantal dagelijks nieuwe besmettingen is de afgelopen twee weken met 4,2 procent afgenomen.

De grootste afname werd waargenomen in de regio's Fès-Meknes (-60%), Guelmim-Oued Noun (-50%), Béni Mellal-Khénifra (-35,5%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-31,5% ), Marrakech-Safi (-11%), Souss-Massa (-11%), Rabat-Salé-Kénitra (-8,3%), Casablanca-Settat (-6,5%).



Vier andere regio's noteerden daarentegen een toename in het aantal besmettingsgevallen, het betreft Dakhla-Oued Eddahab (+ 135%), Darâa-Tafilalet (+ 61,50%), Laâyoune-Sakia El Hamra (+ 44%) en de Oriental (+ 25%).

Ook het aantal actieve besmettingsgevallen is toegenomen, van 4.736 gevallen twee weken geleden naar 5.109, een stijging van 8 procent.



Vaccinatiecampagne

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 8,6 miljoen inentingen, waarvan 4,2 miljoen inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik hebben ontvangen.

Door de vaccinatiecampagne is een neerwaartse curve in het sterftecijfer te zien. "Ondanks dat het aantal besmettingsgevallen en het aantal gevallen op de intensive care is toegenomen, neemt het aantal sterfgevallen af", zei Moulay Said Affif van het vaccinatie-comité van het zorgministerie eerder deze maand. "De toediening van het vaccin heeft daar alles mee te maken", voegt hij toe.



Het tempo van de vaccinatiecampagne neemt weer toe nu het land weer over een nieuwe voorraad vaccins beschikt. Maandag werd in Casablanca een nieuwe zending van 500.000 doses uit China in ontvangst genomen.

Ook maakten de autoriteiten maandag bekend dat de nieuwe fase van de vaccinatiecampagne van start is gegaan; het inenten van personen van 55 tot 60 jaar.

© MAROKKO.NL 2021