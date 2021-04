Polsario: Ghali maakt het goed en kan straks probleemloos Spanje verlaten

Polisario-president Brahim Ghali zou goed herstellen in het ziekenhuis in Spanje.

Dat zegt Abdulah Arabi van het Polisario-Front in een interview met Europa Press. Ook verwacht Arabi niet dat de separatistenleider problemen zal ondervinden bij het verlaten van het Spaanse grondgebied.

"Wij denken dat deze zaak geen juridische consequenties heeft", zegt hij na het verzoek van de Sahrawi Association for the Defense of Human Rights (ASADEDH) aan de Spaanse rechtbank om Ghali te arresteren.

De Polisario-leider werd eerder deze week door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een medische aandoening. Ghali wordt echter door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara. Naar verluidt heeft Algiers met Madrid onderhandeld dat Ghali niet zou worden gearresteerd. Het "oneerlijke" onderonsje is tegen het zere been van Rabat.



Arabi herhaalde de woorden van de Spaanse buitenlandminister dat Ghali om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje werd overgebracht om medische zorg te ontvangen. Volgens Arabi handelde Madrid op een wijze die "coherent is aan haar opvangbeleid", ondanks het "media-lawaai van Marokko", vervolgde hij.

De vertegenwoordiger van de Polisario in Spanje, die naar eigen zeggen een "vloeiende dialoog" heeft met de regering Sánchez, stelt dat "niemand van de uitvoerende macht" contact met hem heeft opgenomen na de controverse van de afgelopen dagen. "Ik denk ook niet dat dat moet gebeuren", merkt hij op, herinnerend aan de "verantwoordelijkheid" van Spanje in het conflict in de Sahara.



Rabat liet eerder in een verklaring weten het besluit van Madrid om Ghali te verwelkomen te "betreuren". De zet van Spanje zou ook in strijd zijn met "de geest van partnerschap en goed nabuurschap". De verklaring herinnert eraan dat Ghali wordt gezocht voor ernstige oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten.

Advocaten van de slachtoffers van Ghali hebben een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbank voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast heeft een internationale mensenrechtenorganisatie Spanje opgeroepen de mensenrechtenschender op te pakken.

