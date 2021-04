Verkrachtingsslachtoffer Ghali roept in videoboodschap opnieuw op tot gerechtigheid (video)

Khadijatou Mahdmoud, één van de slachtoffers van Polisario-president Brahim Ghali, heeft in een nieuwe video opnieuw opgeroepen tot zijn arrestatie

De jonge vrouw werd in 2010 verkracht door de leider van de Polisario. Ze woont in Spanje en treedt opnieuw naar voren om gerechtigheid te eisen.

"Ik kwam in 1997 aan in Spanje en in 2005 ging ik terug naar de Tindouf-kampen om mijn familie te bezoeken. Ik bleef daar tot 2010", getuigt Mahmoud in een nieuwe video die werd gepubliceerd na de recente aankomst van de Polisario-leider in Spanje. Tijdens haar verblijf in de kampen beweert ze als vertaler in Rabouni te hebben gewerkt, in dienst van verschillende internationale NGO's.

"Ik ben onder meer slachtoffer van de Polisario. Ik ben verkracht", vervolgt Mahmoud die bij haar terugkeer in 2010 een klacht indiende in Spanje.



"Ik heb een paar dagen geleden via de media vernomen dat Brahim Ghali, de man die mij verkrachtte, hier is (...), ik ben dit land zeer dankbaar voor de gelegenheid die ik heb gekregen om een ​​klacht in te dienen. Mijn dankbaarheid zou groter zijn als hij ook echt wordt gearresteerd", vervolgt de jonge vrouw.

"Ik wacht nog steeds op gerechtigheid. Ik begrijp niet hoe ze hem het land hebben toegelaten, maar als slachtoffer wil ik dat hij wordt gearresteerd en gevangengezet", besluit de jonge Sahrawia.



In de video ging Mahmoud niet in detail in op de aanval door de leider van de separatisten. Ze werd in 2010 door een NGO uitgenodigd om Italië te bezoeken en moest eerst groen licht krijgen van de 'ambassade' van de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) in Algiers, met aan het hoofd de huidige Polisario-president Ghali. Hij was twee jaar daarvoor (2008) uit Spanje gevlucht nadat hij voor het Spaanse gerechtshof werd gedaagd voor mensenrechtenschendingen.

Nadat Mahmoud die bewuste ochtend bij het 'diplomatieke kantoor' van de Polisario aankwam werd ze verzocht om later op de avond terug te komen. Ze werd bij terugkomst diezelfde avond verkracht. "Na afloop verliet ik het gebouw, hevig bloedend", getuigde ze in een eerdere videoverklaring in februari 2019.



Mahmoud is slechts één van de slachtoffers namens wie mensenrechtenadvocaten onlangs een klacht hebben ingediend bij de Spaanse rechtbanken voor de activering van het Europese aanhoudingsbevel. Ook de Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Verdediging van de Openbare Vrijheid (IOHRDPF) heeft Spanje verzocht de leider van het Polisario-Front te arresteren.

Polisario is er van overtuigd dat dat niet zal gebeuren, liet de separatistische dinsdag vandaag weten. Naar verluidt heeft Algiers met Madrid onderhandeld dat Ghali niet zou worden gearresteerd. Het "oneerlijke" onderonsje is tegen het zere been van Rabat.

