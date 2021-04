Hoger minimumloon voor medewerkers Amerikaanse overheid

De Amerikaanse overheid gaat alle medewerkers, ook mensen die niet in vaste dienst zijn, een minimumloon van 15 dollar per uur betalen.

President Joe Biden tekent dinsdag een decreet van die strekking. Daarmee krijgen honderdduizenden medewerkers van de federale overheid een hoger salaris.

Uiterlijk in maart 2022 moeten alle overheidsdiensten het nieuwe minimumsalaris gaan betalen. Het huidige minimumloon voor overheidsmedewerkers is 10,95 dollar per uur.

Overheidsmedewerkers als schoonmakers, cateringmedewerkers en onderhoudspersoneel krijgen dus een loonsverhoging tot 37 procent. Ook medewerkers met een handicap krijgen het nieuwe minimumloon.



Met de verplichte loonsverhoging probeert Biden druk te zetten op het Congres om een dergelijk minimumloon voor alle werkende Amerikanen te regelen. Eerder probeerde hij het hogere minimumloon in zijn coronasteunpakket op te nemen, maar dat werd verwijderd in de Senaat.

Het minimumloon in de Verenigde Staten is al sinds 2007 niet meer verhoogd en staat op 7,25 dollar per uur. Het merendeel van de Amerikanen is voorstander van een verhoging, blijkt uit peilingen.

© ANP 2021