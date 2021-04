Somalische president ziet af van verlenging ambtstermijn

De Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed heeft woensdag bekendgemaakt zijn ambtstermijn niet met twee jaar te verlengen.

Hij buigt daarmee voor druk uit binnen- en buitenland, nadat veiligheidstroepen tijdens botsingen in de hoofdstad Mogadishu deels zijn overgestapt naar de oppositie.

Enkele uren daarvoor hekelde premier Mohamed Hussein Roble de voorgestelde verlenging van de presidentstermijn en riep op tot voorbereidingen voor nieuwe presidentsverkiezingen.

Commandanten van zowel de politie als het leger waren overgelopen naar de oppositie en beide partijen hadden versterkte posities in het centrum van Mogadishu ingenomen.



De vrees ontstond dat al-Shabaab, dat banden heeft met al-Qaeda, dit moment zou uitbuiten om de macht te grijpen in omliggende gebieden. De terreurbeweging probeert via bomaanslagen de macht over te nemen in het straatarme land in de Hoorn van Afrika en de sharia in te voeren. Nu al zijn delen van het land in handen van de fundamentalistische groepering.

De president zei dat hij de inspanningen van de premier en andere politieke leiders prees en de verklaringen die ze over verkiezingen aflegden, verwelkomde.

