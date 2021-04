Portugal heft coronanoodtoestand op

Portugal maakt vrijdag een einde aan de noodtoestand, heeft president Marcelo Rebelo de Sousa dinsdag aangekondigd in een televisietoespraak.

Die was in november ingevoerd om de coronapandemie in te dammen. "Ik heb besloten de noodtoestand niet te vernieuwen", zei Rebelo de Sousa.

"De stabilisering en daling van het aantal doden en ziekenhuisopnames heeft meegespeeld in deze beslissing", aldus de president, die desalniettemin opriep voorzichtig te blijven.

De pandemie bereikte in Portugal in januari een hoogtepunt, toen het land dagelijks tot ruim 15.000 nieuwe besmettingen registreerde. De afgelopen dagen stabiliseerde het aantal besmettingen echter op minder dan vijfhonderd per dag. Voor het eerst sinds augustus viel er maandag geen enkele coronadode.



Portugal is ook een aantal coronabeperkingen aan het versoepelen. Vanaf maandag zijn openbare evenementen weer toegestaan. Er zijn inmiddels drie miljoen vaccins toegediend.

Meer dan 800.000 mensen in het ruim tien miljoen inwoners tellende land hebben al twee doses ontvangen.

