Rijen met wachtende klanten bij met name kledingwinkels en IKEA

Klanten hoeven vanaf woensdag geen afspraak meer te maken om te winkelen en dat zorgt voor extra drukte.

In het centrum van de grote steden en bij IKEA in Barendrecht staan buiten rijen met wachtende klanten. Winkels mogen per 25 vierkante meter één klant ontvangen.

Daardoor ontstaan in het centrum van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vooral bij kledingwinkels buiten rijen met wachtende klanten. In de grote vier steden zijn er rijen bij onder meer Zara, Bershka, Primark, Pull&Bear, warenhuis TK Maxx, JD Sports, kledingketen Stradivarius, sneakerwinkel Snipes en Action.

Op de Grote Marktstraat in Den Haag, een brede winkelstraat waar onder meer De Bijenkorf en HEMA zijn gevestigd, hebben de meeste winkels voorzorgsmaatregelen genomen met hekken en tape op de grond.



In de smalle Spuistraat in Den Haag staan vrijwel geen rijen, op twee winkels na waar sportkleding en -schoenen worden verkocht. De meeste mensen houden zich aan de aangegeven looprichting.

De situatie in de winkelstraten van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is vergelijkbaar. In Utrecht staat een flinke rij voor de Zara op Vredenburg en in Hoog Catharijne is het behoorlijk druk.



Er is veel winkelend publiek waarbij het opvalt dat vooral vriendinnengroepen er een uitje van maken met veel tassen en een drankje en snack in de hand. Winkelpersoneel controleert of de rijen niet te lang worden. Mensen worden ook echt weggestuurd bij de Bershka.

Kalverstraat

In de Kalverstraat in Amsterdam zijn ook hoofdzakelijk jonge vrouwen aan het shoppen. Bij veel kledingwinkels staat een rij van ongeveer twintig mensen.



RTV Rijnmond meldt dat bij IKEA Barendrecht "honderden mensen in de rij staan". IKEA laat weten "alles in goede banen te leiden met onder meer dranghekken en borden die aangeven om 1,5 meter afstand te houden".

Verder attenderen medewerkers van het meubelwarenhuis klanten erop om afstand te houden en zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Als de wachttijd te lang wordt, zal IKEA de klanten vragen om op een later moment terug te komen. "We zijn zeven dagen per week open, dus als het erg druk wordt dan kunnen mensen beter een andere keer komen", laat een woordvoerster weten.



Medewerkers van Action en Blokker merken dat klanten blij zijn dat ze weer normaal kunnen komen winkelen. "We ontvangen veel positieve reacties", vertelt de woordvoerster van Blokker. "Het is drukker dan normaal, maar we blijven alert op het naleven van de voorwaarden waar we ons aan moeten houden."

Medewerkers van Action kregen zelfs bloemen van een klant, die zo blij was dat de winkel weer zonder beperkingen open is. Volgens de woordvoerder van Action werd het in veel winkels vanaf 10.00 uur 's ochtends "aanzienlijk drukker".



