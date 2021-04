President Iran ziet verband tussen lek en atoomoverleg

De Iraanse president Hassan Rohani denkt dat een gevoelige audio-opname van zijn minister van Buitenlandse Zaken is gelekt

Het lek zou zijn bedoeld om voor binnenlandse verdeeldheid te zorgen tijdens het internationale overleg over het nucleaire programma van zijn land. Hij zei dat Iraniërs moeten samenwerken om van buitenlandse sancties af te komen.

Minister Mohammad Javad Zarif had in het uitgelekte gesprek kritiek geuit op de machtige Revolutionaire Garde. Die heeft volgens hem grote invloed op het Iraanse buitenlandbeleid. Ook suggereerde hij dat generaal Qassem Soleimani (1957-2020) van de Garde had geprobeerd het atoomakkoord te saboteren.

Dat akkoord stamt uit 2015 en werd gezien als een belangrijk wapenfeit van Rohani en Zarif. Iran beloofde toen zijn nucleaire programma aan banden te leggen als internationale sancties opgeheven zouden worden.



De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land na enkele jaren terug uit de deal, maar inmiddels wordt in Wenen gekeken of het akkoord nieuw leven ingeblazen kan worden.



Verontwaardiging

President Rohani ziet een verband tussen het lek en die internationale onderhandelingen. Hij zei dat de opname van Zarif ook een week eerder naar buiten gebracht had kunnen worden. "Maar het gebeurde precies toen de gesprekken in Wenen op het hoogtepunt van hun succes waren, zodat verdeeldheid zou ontstaan binnen Iran."

De gelekte uitspraken van Zarif zorgen in Iran inderdaad voor grote verontwaardiging onder conservatieven. De minister kreeg in de media het verwijt karaktermoord te plegen op Soleimani, die begin vorig jaar is vermoord door de Verenigde Staten.



Zarif

De opname van het urenlange privégesprek lekte afgelopen weekend uit via het in Londen gevestigde nieuwskanaal Iran International. De minister reageerde woensdag op de ophef en zei dat zijn "eerlijke en gepassioneerde" pleidooi ten onrechte is uitgelegd als "persoonlijke kritiek". Zarif vertelde dat hij pleit voor een "slimme bijstelling" van de relatie tussen militairen en diplomaten.



Het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde is opgericht als de stoottroepen van het regime van de conservatieve sjiitische geestelijkheid. Het is uitgegroeid tot een macht die militair, economisch en politiek een dominante rol speelt.

President Rohani benadrukte later dat sommige uitspraken van zijn minister niet de officiële standpunten van de regering zijn, maar zei ook dat sommige functionarissen er eigen opvattingen op na kunnen houden. "In een vrij land als Iran kunnen we gewoon onze mening geven tijdens bijeenkomsten."

© MAROKKO.NL 2021