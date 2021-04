RIVM meldt 8713 besmettingen, inclusief meldingen van dag eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 8713 positieve coronatesten geregistreerd.

Bij het cijfer van woensdag is een onbekend aantal achterstallige meldingen inbegrepen. Door een technische storing in een computersysteem waren dinsdag niet alle meldingen van de GGD'en doorgekomen. Die zijn nu alsnog verwerkt, met een hoger aantal geregistreerde besmettingen tot gevolg.

Dinsdag meldde het RIVM 5373 nieuwe gevallen. Gemiddeld ging het de laatste twee dagen dus om zo'n 7000 positieve testresultaten per dag. Het waren er maandag 6257. In het weekend lag het aantal positieve testen iets boven de 8000 per dag. Dat waren er ook al minder dan in de dagen ervoor, toen het aantal meldingen ruim boven de 9000 lag. Het gemiddelde over de laatste zeven dagen ligt nu op 7895 gevallen per etmaal.

In Rotterdam werden volgens de laatste cijfers de meeste positieve tests vastgesteld: 492. Amsterdam telde 351 nieuwe gevallen, gevolgd door Den Haag (290) en Den Bosch (152). In Eindhoven kwamen er 145 nieuwe besmettingen bij.



Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen is met 11 toegenomen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

