Marokko: 71% van de bevolking heeft geen bankrekening

Marokko heeft daarmee het laagste percentage van de bevolking dat toegang heeft tot bankinstellingen.

Dat blijkt uit een studie van het Britse onderzoeksplatform Merchant Machine.

Ondanks de inspanning van Rabat om vooruitgang te boeken in de modernisering en digitalisering van haar economie, is het grootste deel van de bevolking in het Noord-Afrikaanse land nog steeds 'bankloos'.

Volgens het onderzoek hebben ongeveer 26,2 miljoen Marokkanen momenteel geen toegang tot een bankrekening, en maken dus geen gebruik van de diensten van een bank of andere soortgelijke financiële instellingen.



In alle tien landen die het slechtst scoren heeft minstens de helft van de bevolking geen toegang tot een bankinstelling. Landen die hoger scoorden dan Marokko zijn onder meer Vietnam (69%), Egypte (67%,) de Filippijnen (66%) en Mexico, waar 63% van de bevolking 'bankloos' is.

Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Australië en Canada staan bovenaan de lijst. In die landen heeft vrijwel de gehele bevolking een bankrekening.



Volgens het Britse Financiële tijdschrift Global Finance hebben de landen die slecht scoren vergelijkbare kenmerken, zo heeft het gros van de bevolking een laag inkomen, zijn lager opgeleid en wonen meestal op het platteland met geen bankfilialen in de nabije omgeving. Ook missen mensen vaak de identificatie- en documentatievereisten om een ​​bankrekening te openen.

Een tekort aan geld speelt ook een rol. Recent onderzoek naar financiële inclusiviteit door de centrale bank van de Filippijnen toonde aan dat 45 procent van de bevolking geen bankrekening heeft omdat ze simpelweg geen geld hebben.



Hoewel het belangrijk is om banken in de ontwikkeling van het land op te nemen is financiële instabiliteit een belangrijk obstakel voor de bevolking zonder bank. In een toespraak in 2019 riep de Marokkaanse koning Mohammed VI de financiële instellingen in het land op om "een grotere rol" te spelen in de ontwikkeling van het land.

De koning noemde onder meer de vereenvoudiging en vergemakkelijking van de toegang tot leningen en bankkredieten, alsook de laagdrempeligheid bij de financiering en oprichting van kleine en middelgrote ondernemingen.

© MAROKKO.NL 2021