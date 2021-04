HCP: gemiddeld gezinsinkomen in Marokko bedraagt 7.660 DH per maand

marokko 28 apr 18:55

Het gemiddelde jaarinkomen per huishouden in Marokko bedraagt 91.933 DH (€ 8.540), dat komt neer op gemiddeld 7.660 DH (€ 710) per maand.

Dat blijkt uit een onderzoek van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP. De Hoge Commissie voor Planning voerde een enquête uit onder huishoudens om de sociale inkomensverdeling te onderzoeken. De enquête werd gehouden onder 3.290 huishoudens in heel Marokko. Het onderzoek werd uitgevoerd van 1 december 2019 tot eind maart 2020, vlak voor de uitbraak van het coronavirus. De inkomensongelijkheid in Marokko is aanzienlik; 20% van de rijken heeft meer dan de helft (53,3%) van het inkomen. De analyse van de concentratie van het inkomen per hoofd van de bevolking in 2019, volgens de verschillende sociaaleconomische categorieën, maakt het mogelijk om het niveau van ongelijkheid te meten in termen van inkomensverdeling.

Bovendien heeft met een gemiddeld jaarinkomen per hoofd van de bevolking van 57.400 DH (€ 5.300) de rijkste 20 procent van de bevolking een inkomen dat ongeveer 10 keer hoger is dan de 6.000 DH (€ 557) van de minst welvarende 20 procent van de bevolking. Het aandeel mensen met een laag inkomen bedraagt landelijk 12,7 procent, zo blijkt uit berekeningen van HCP. In totaal worden 4,5 miljoen mensen beschouwd als behorend tot de categorie 'relatieve armoede', waarvan twee derde (66,4%) op het platteland woont. © MAROKKO.NL 2021